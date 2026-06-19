България ще бъде представена от 36 атлети на Балканското първенство във Волос

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов заяви на официалната пресконференция преди Балканското първенство по лека атлетика за мъже и за жени, че е доволен, че в състезанията през уикенда ще участват представители на всичките 22 страни-членки на регионалната федерация.

Балканиадата на 20-21 юни за втора поредна година ще се състои в гръцкия град Волос.

На брифинга наред с официалните лица от местния организационен комитет говори и президентката на гръцката атлетическа федерация София Сакорафа, а сред официалните гости бяха президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов, президентът на Балканската атлетика Свободан Бранкович и вицепрезидентът на Световната атлетика Раул Чападо.

Олимпийската шампионка в овчарския скок от Рио 2016 Екатерини Стефанди и националният рекордьор на диск Гърция Димитриус Павлидис също бяха представени като едни от лицата на състезанието.

"За мен винаги е специално, когато идвам на състезание в Гърция. Защото от тук започва всичко за съвременния спорт – древните олимпийски игри, първите съвременни олимпийски игри и първите балкански игри по лека атлетика през 1929-а. Само след три години ще празнуваме 100 години от създаване им. Тук са всичките 22 държави-членки на Балканската атлетика, което е показателно за състезанието. Радвам се да видя представителя на Световната атлетика – вицепрезидента Раул Чападо, президента на Балканската атлетика – Слободан Бранкович, президента на Българска федерация по лека атлетика – Георги Павлов, разбира се и ръководството на Гръцката атлетическа федерация. Специални благодарности и на кмета на Волос. Градът вече има и кандидатура за европейско първенство за младежи и девойки под 23 години и напълно отговаря на изискванията. Гръцката атлетическа федерация ще бъде и домакин на Европейска купа по спортно ходене през следващата година в Серес, което показва желанието на федерацията да организира големи състезания, за което също благодаря", заяви Карамаринов в словото си.

България ще бъде представена с 36 атлети във Волос, сред които и олимпийците Божидар Саръбоюков (скок дължина) и Тихомир Иванов (скок височина).

"Пожелавам здраве и успех на всички български атлети", каза президентът на българската федерация Георги Павлов.