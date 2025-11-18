България ще бъде с 12 състезатели на европейското по крос кънтри

12 състезатели и двама треньори ще представят България на европейското първенство по крос кънтри във Фаро (Португалия). Надпреварата ще се проведе на 14 декември.

В индивидуалните стартове ще участват при мъжете Иван Андреев, при жените Девора Аврамова, при младежите до 23 години Станислав Рашков и Александър Божилов, при девойките до 23 години Светлозара Грозданова, при юношите старша възраст Панчо Панчев и при девойките старша възраст Аника Атанасова и Памела Ени.

На смесената щафета са заявени Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мартин Проданов и Мартин Балабанов. С тима пътуват треньорите Недялко Боруков и Иван Попов.

„БФЛА поема разходите за петима състезатели, двамата треньори и един водач на групата. Останалите седем състезатели покриват самостоятелно разходите си за самолетни билети със спонсорската подкрепа на Иван Колев. За което му благодарим! Надяваме се все повече спонсори да застават до нашата кауза! Съставът е предложен от Комисията по бягания извън стадион и спортно ходене към БФЛА. Успех на всички в Португалия!“, заяви президентът на БФЛА Георги Павлов.