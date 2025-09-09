БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият...
Чете се за: 01:17 мин.
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България ще получи 3,27 милиарда евро по програмата SAFE

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
европейският парламент одобри новата европейската комисия
Снимка: илюстративна
Слушай новината

България може да получи изгодни заеми в размер на близо 3,27 милиарда евро от програмата за действия в областта на европейската сигурност (SAFE). Инструментът, който е в размер на 150 милиарда евро, ще позволи на държавите-членки да повишат отбранителните си способности като използват съвместни обществени поръчки.

Европейската комисия одобри днес предварителното разпределение на всички 150 милиарда евро финансова помощ сред 19 държави от ЕС, сред които и България.

Очаква се SAFE да помогне и на Украйна, която също може да участва в съвместни проекти с държави от ЕС. Инструментът предвижда 10-годишен гратисен срок за погасяване на заемите. Държавите трябва да представят до края на ноември национални инвестиционни планове . След това ЕК ще оцени плановете, а изплащането може да стане в началото на следващата година.

Инструментът SAFE ще финансира покупките на боеприпаси, артилерийски системи, средства за пехотата, дронове, както и проекти, свързани със защита на инфраструктура, на комуникациите и развитие на инфраструктура с двойно предназначение.

Ще бъдат финансирани и проекти за придобиването на подводници, транспортни самолети, системи за презареждане във въздуха и развитие на изкуствен интелект.

#SAFE #средства за отбрана #ЕК

Последвайте ни

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
4
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
5
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
6
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
4
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европа

Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен
Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен
Принц Хари се завърна във Великобритания Принц Хари се завърна във Великобритания
Чете се за: 00:42 мин.
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Чете се за: 01:17 мин.
Възможен ли е импийчмънт на Макрон след оставката на премиерата на Франция? Възможен ли е импийчмънт на Макрон след оставката на премиерата на Франция?
Чете се за: 04:30 мин.
Докато се предели на опашка за пенсии: 21 души загинаха при руски въздушен удар в село в Донецка област Докато се предели на опашка за пенсии: 21 души загинаха при руски въздушен удар в село в Донецка област
Чете се за: 00:55 мин.
Френският премиер Байру връчи оставката си на Макрон, в цяла Франция десетки хиляди празнуваха Френският премиер Байру връчи оставката си на Макрон, в цяла Франция десетки хиляди празнуваха
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Чете се за: 01:17 мин.
По света
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ 15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР) Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР)
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР) Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След фатален инцидент с АТВ: "Остава ни една-единствена...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ