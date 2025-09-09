България ще получи 3,27 милиарда евро по програмата SAFE

България може да получи изгодни заеми в размер на близо 3,27 милиарда евро от програмата за действия в областта на европейската сигурност (SAFE). Инструментът, който е в размер на 150 милиарда евро, ще позволи на държавите-членки да повишат отбранителните си способности като използват съвместни обществени поръчки.

Европейската комисия одобри днес предварителното разпределение на всички 150 милиарда евро финансова помощ сред 19 държави от ЕС, сред които и България.

Очаква се SAFE да помогне и на Украйна, която също може да участва в съвместни проекти с държави от ЕС. Инструментът предвижда 10-годишен гратисен срок за погасяване на заемите. Държавите трябва да представят до края на ноември национални инвестиционни планове . След това ЕК ще оцени плановете, а изплащането може да стане в началото на следващата година.

Инструментът SAFE ще финансира покупките на боеприпаси, артилерийски системи, средства за пехотата, дронове, както и проекти, свързани със защита на инфраструктура, на комуникациите и развитие на инфраструктура с двойно предназначение.

Ще бъдат финансирани и проекти за придобиването на подводници, транспортни самолети, системи за презареждане във въздуха и развитие на изкуствен интелект.