България срещу Франция в двубой за оставане в Лигата на нациите

Женският ни национален отбор по волейбол излиза срещу Франция в трети сблъсък от третата (и последна) седмица на Лигата на нациите. Воденият от Марчело Абонданца тим среща французойките в пряк двубой за оцеляване в надпреварата.

Срещата е в Белград, от 17:30 ч. б.в.

"Лъвиците" са на последната 18-а позиция във временното класиране с 5 точки (2 победи, 8 загуби). Френските волейболистки са 17-и с 6 точки (2 победи, 8 загуби).

И двата отбора са застрашени от изпадане от Лигата на нациите, победителят ще запази мястото си.

Миналата година Франция се наложи с 3:1 гейма, същото се случи и през 2024 г., когато завършихме на последната 16-а позиция, но според регламента нямаше изпадащи отбори.