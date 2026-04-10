България U15 победи Малта с два късни гола

Юношеският национален отбор на България до 15 години постигна втора победа в рамките на контролните срещи срещу Малта, след като се наложи с 2:1 след драматичен обрат в края на двубоя.

След като в първата проверка „лъвчетата“ записаха убедителен успех с 4:0 и демонстрираха пълно превъзходство, във втория мач селекцията на Петър Карачоров срещна по-сериозна съпротива, но отново показа характер и победен манталитет.

Развръзката настъпи в самия край на срещата. В 84-ата минута капитанът Борис Стефанов изравни резултата за 1:1, а само минута по-късно отново той се разписа, за да донесе пълния обрат и победата с 2:1 за България.

Така националите ни приключиха лагера в Малта с два успеха от два мача и голова разлика 6:1.

България U15 – стартов състав: 12. Александър Иванов (В), 4. Димитър Цуков, 5. Борис Стефанов (К), 3. Галин Димитров, 2. Румен Даскалов, 18. Даниел Рангелов, 8. Иван Дедев, 10. Даниел Лилковски, 11. Иван Бичовски, 9. Петър Цуков, 19. Георги Славчов.

Резерви: 1. Вилислав Цонев (В), 6. Ник Георгиев, 7. Йоан Йорданов, 13. Денис Райчев, 15. Мартин Станкев, 16. Антонио Великов, 17. Георги Тодоров, 14. Теодор Матев, 20. Никола Радев.