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България записа втора поредна победа на европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години

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Спорт
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Тимът на Атанас Петров се наложи над Гърция с 3:1 и излезе начело в класирането на своята група

България записа втора поредна победа на европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години
Снимка: bgvolleyball.com
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Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години постигна втория си пореден успех на европейското първенство в Литва. Възпитаничките на Атанас Петров победиха Гърция с 3:1 (25:22, 15:25, 25:17, 25:17) и оглавиха временно класирането в своята група.

Ден след успеха над Нидерландия със същия резултат българките отново показаха стабилна игра. Единственото колебание дойде във втория гейм, след като в първата част националките наваксаха ранно изоставане и поведоха в резултата.

Гъркините изравниха след убедително представяне във втория гейм, но България бързо си върна инициативата. Родните волейболистки доминираха в третата част, а в четвъртия гейм пречупиха съперника след 17:15, като не оставиха съмнения в превъзходството си до края на срещата.

За трети пореден мач Божидара Иванова беше най-резултатна за българския състав със 17 точки, а Една Тодорова добави още 13.

След третия си мач на шампионата България е лидер в групата със 7 точки, след две победи и една загуба. Първите два отбора в крайното класиране ще се класират за полуфиналите, докато Гърция остава без успех след три изиграни срещи.

#европейско първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва и Латвия #национален отбор на България по волейбол за жени до 18 години

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