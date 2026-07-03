България записа втора поредна победа на европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години

Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години постигна втория си пореден успех на европейското първенство в Литва. Възпитаничките на Атанас Петров победиха Гърция с 3:1 (25:22, 15:25, 25:17, 25:17) и оглавиха временно класирането в своята група.

Ден след успеха над Нидерландия със същия резултат българките отново показаха стабилна игра. Единственото колебание дойде във втория гейм, след като в първата част националките наваксаха ранно изоставане и поведоха в резултата.

Гъркините изравниха след убедително представяне във втория гейм, но България бързо си върна инициативата. Родните волейболистки доминираха в третата част, а в четвъртия гейм пречупиха съперника след 17:15, като не оставиха съмнения в превъзходството си до края на срещата.

За трети пореден мач Божидара Иванова беше най-резултатна за българския състав със 17 точки, а Една Тодорова добави още 13.

След третия си мач на шампионата България е лидер в групата със 7 точки, след две победи и една загуба. Първите два отбора в крайното класиране ще се класират за полуфиналите, докато Гърция остава без успех след три изиграни срещи.