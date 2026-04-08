България започва участието си в квалификациите за световния шампионат по футзал

Първият мач е на 9 април.

Български национален отбор по футзал
Снимка: БТА
Националният отбор на България по футзал започва участието си в квалификациите за световното първенство през 2028 година с мачове от предварителния кръг на надпреварата.

Селекцията на старши треньора Делян Койчев е част от група C, където ще се изправи срещу отборите на Северна Македония, Турция и Литва. Двубоите ще се проведат в периода 9–12 април под формата на мини-турнир, като всички срещи са в една зала.

Форматът на квалификациите предвижда шест групи с по четири отбора, като първите два тима от всяка група ще се класират за основния кръг, където ще се присъединят към водещите европейски селекции.

В следващата фаза общо 36 отбора ще бъдат разпределени в групи, а най-добрите ще продължат към елитния кръг, който ще определи европейските участници на световното първенство.

Разширен състав на България:

Димитър Петев (Футзал клуб Левски)
Стефан Михайлов (ФК Амиго Северозапад)
Владимир Бахъров (ФК Амиго Северозапад)
Христо Павлов (ФК Амиго Северозапад)
Димитър Шаламанов (ФК Амиго Северозапад)
Даниел Димов (ФК Амиго Северозапад)
Димитър Видев (ФК Амиго Северозапад)
Ивелин Кузманов (ФК Амиго Северозапад)
Мартин Стойков (ФК Амиго Северозапад)
Жюлиен Бенков (ФК Амиго Северозапад)
Николай Георгиев (Футзал клуб Етър)
Георги Николов (Футзал клуб Етър)
Димитро Жилчук (Футзал клуб Черно море)
Милен Киров (Футзал клуб Славия Прага)

