България засилва подготовката за домакинството на Giro d'Italia

Български екипи от секторите за сигурност и спешна медицинска помощ се включиха в обмен на опит с италианските екипи.

Джиро дИталия България
Снимка: Пресслужба
Подготовката за домакинството на Giro d’Italia – Grande Partenza Bulgaria навлиза в активна фаза.
Български екипи от секторите за сигурност и спешна медицинска помощ се включиха в обмен на опит с италианските екипи по време на едно от най-утвърдените колоездачни състезания Tirreno–Adriatico 2026 в Италия (9–15 март), организирано от RCS Sports Group.

В практическото посещение участие взеха експерт от дирекция „Спешна медицинска помощ“ на Министерството на здравеопазването, лекари от ЦСМП – София, както и служители на Пътна и Охранителна полиция към Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП), ангажирани с планирането и координацията на сигурността като част от подготовката за домакинството на първите три етапа на Giro d’Italia в България през май тази година.

Работното посещение беше организирано от Министерството на младежта и спорта в сътрудничество с Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи, по покана на италианските партньори, ангажирани с организацията на надпреварата. Основната цел беше българските екипи да се запознаят на място с организацията на сигурността и медицинската помощ при голямо колоездачно събитие, да се осъществи необходимата координация с италианските екипи и да се проследи в реална среда динамиката на дейностите по време на състезание от подобен мащаб.

В рамките на последващи работни срещи бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с реакция при инциденти, медицински протоколи и взаимодействие между различните служби.
От българска страна беше представена и организацията по сигурността и медицинското подсигуряване на Giro d’Italia – Grande Partenza Bulgaria.

Освен определените медицински екипи от ЦСМП – София е осигурена координация с болнични лечебни заведения, други центрове за спешна медицинска помощ и системата за спешна медицинска помощ по въздуха, както и с екипите на Пътна и Охранителна полиция към Главна дирекция “Национална полиция”, отговорни за сигурността, контрола и организацията на движението по цялото трасе на състезанието, така че при необходимост да бъде гарантирана бърза и адекватна реакция.

Обменът на опит с италианските партньори е важна стъпка в общата подготовка по организацията на Giro d’Italia - Grande Partenza Bulgaria и в синхронизирането на работата между всички институции и екипи, които ще имат роля за безопасното и успешно провеждане на състезанието в България.

