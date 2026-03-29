България завърши на 14-о място в отборната надпревара на сабя за жени на Световната купа по фехтовка в Ташкент

Отборът на България на сабя за жени завърши на 14-о място за Световната купа по фехтовка в Ташкент (Узбекистан). В турнира участваха 20 тима, като от топ 10 в световната ранглиста на пътеките не излезе само Франция, който е лидер в класирането.

Йоана Илиева, Вероника Василева, Емма Нейкова и Белослава Иванова стартираха надпреварата от втория кръг. Жребият ги изпрати срещу Италия, а националките отстъпиха с 33:45.

В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о Илиева, Василева, Нейкова и Иванова загубиха от Унгария с 29:45, след това победиха Хонконг с 45:41 и в последния двубой бяха надиграни от Казахстан с 45:44. Така България зае 14-а позиция в крайното класиране.