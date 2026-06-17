България завърши с 27 медала световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

Българските състезатели записаха впечатляващо представяне на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026, след като завоюваха общо 27 медала в рамките на трите състезателни дни на световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София.

Националният отбор приключи участието си с нови седем отличия в последния ден на надпреварата – четири златни и три бронзови медала. Така след седем отличия в първия ден и 13 във втория, българските спортисти затвърдиха силното си представяне пред родна публика.

В леката атлетика Александър Асенов триумфира в дисциплината 200 метра, а Светослав Богданов се окичи с бронзов медал в спортното ходене на 3000 метра.

Отново блестящо се представи Михаела Рангелова в турнира по художествена гимнастика. Тя добави още две титли към актива си, след като спечели финалите на бухалки и лента при девойките.

Успехи за България имаше и в спортната гимнастика, където националите завоюваха едно златно и две бронзови отличия.

В тениса на корт Пламен Павлов остана на крачка от медалите, завършвайки на четвърто място след загуба в двубоя за бронзовото отличие. В турнира по тенис на маса Виктор Иванов не успя да преодолее елиминационната фаза.

Шампионатът събра близо 400 спортисти от 27 държави, а България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

В четвъртък участниците ще се включат в социална програма в Софийския зоопарк, а вечерта ще се състои официалната церемония по закриването на световното първенство. 19 юни е предвиден за отпътуването на делегациите.