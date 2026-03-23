Българка спечели Bansko Freeride 2026

След дни на оспорвана битка с метеорологичните условия, престижното състезание Bansko Freeride 2026, част от веригата на FIS Freeride World Tour, завърши с триумф на спортния дух под връх Тодорка. Организаторите и атлетите демонстрираха изключителен професионализъм, справяйки се с предизвикателствата на времето и промените в графика, за да представят фрирайда в най-добрата му светлина.

Събитието започна със силните изяви на младите надежди в FWT Junior. Бъдещите звезди на спорта показаха завидни умения и смелост, доказвайки, че следващото поколение е напълно готово за големите предизвикателства на планината. Юношеските стартове преминаха при висока мотивация и отлична подготовка на склона, подготвяйки сцената за кулминацията при мъжете и жените.

В Bansko Freeride Qualifier международното участие бе на изключително високо ниво. При скиорите първото място завоюва французинът Жулиен Прево (85.00 т.), следван от шведа Александър Нилсон (72.33 т.) и австриеца Тобиас Хубер (70.00 т.).

Българският успех бе най-видим при жените на сноуборд, където Теодора Илиева триумфира с 83.33 т. При мъжете в същата дисциплина първи е австралиецът Александре Фурние-Симу (79.33 т.), следван от българина Росен Стратков (70.33 т.).

При дамите на ски златния медал спечели канадката Лекси Банистър (80.33 т.). Челната тройка допълниха българката Боряна Ангелова (72.00 т.) и швейцарката Тимеа Ланг (66.67 т.).

Най-високата в България фен зона, поддържаше високия дух на феновете и състезателите дори в моментите с по-слаба видимост. Музика, горещи напитки и тестове на най-новата екипировка допълваха преживяването.

"Организационният комитет благодари на всички състезатели за тяхното търпение и несломим дух. Bansko Freeride 2026 за пореден път доказа, че е сред най-значимите събития в календара на екстремните спортове в региона и с това Банско потвърди статуса си на топ дестинация за екстремни ски и сноуборд, готова да приема състезания от най-висок ранг", заявиха домакините.