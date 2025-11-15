БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българската федерация по волейбол проведе първи треньорски семинар във Враца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Събитието събра представители на клубове от целия регион, които изпратиха своите треньори в мъжко и женско направление.

Българската федерация по волейбол проведе първи треньорски семинар във Враца
Снимка: bvf.bg
Слушай новината

Враца се превърна в център на волейболната мисъл, след като Българската федерация по волейбол (БФВолейбол) организира за първи път треньорски семинар в града, информираха от централата. Събитието събра представители на клубове от целия регион, които изпратиха своите треньори в мъжко и женско направление, за да споделят опит, да надградят знания и да търсят общи решения за развитието на спорта.

Семинарът бе открит от кмета на община Враца Калин Каменов, който приветства организатори и участници и подчерта значението на подобни инициативи. В своето обръщение той акцентира, че обучителните събития сближават професионалистите, изграждат устойчиви общности и създават среда, в която децата получават повече възможности - първо да опитат любимия спорт, а след това да се развиват в него на по-високо ниво.

От страна на БФВолейбол присъстваха административният директор Станислав Николов и координаторът на националните отбори Николай Иванов. Николов благодари на домакините и изрази удовлетворение, че семинарите на федерацията привличат широк кръг специалисти, ориентирани към непрекъснато професионално усъвършенстване. Иванов постави акцент върху споделянето на опит и лични виждания между треньорите - процес, който не само обогатява професионалния им инструментариум, но и дава повече идеи за пълноценното развитие на децата в спорта.

Съдържанието на семинара бе подредено в три тематични модула, водени от специалистите:

• Валери Банчев (ВК ВАСК)

• Анатоли Пенев (ВК Троян Волей)

• Теодора Ангелова - спортен психолог

Всеки от лекторите внесе различна перспектива - от технически и новаторски аспекти до психология на тренирането и подход към децата и младите състезатели. Модулната структура позволи на треньорите да усвоят знания, които могат да приложат незабавно в практиката.

Преди започването на обучителната част се проведе важна среща между представители на местната власт и БФВолейбол. Кметът Калин Каменов, заместник-кметът по спорт Александър Владимиров, председателят на спортната комисия в Общинския съвет Момчил Калистратов, президентът на ВК Ботев Враца Светозар Станчев и представителите на федерацията обсъдиха бъдещето на волейбола в региона.

„Новините след срещата са повече от обещаващи: благодарение на съществуващата спортна инфраструктура и проекта за нова многофункционална спортна зала, община Враца има амбицията да постави основите на професионален женски волейболен отбор, който да се превърне в магнит за младите таланти от региона“, пишат още от БФВолейбол на официалния си сайт.

Треньорският семинар се реализира по линия на „Програма за кадрово осигуряване на спортните федерации за 2025 година“ на Министерството на младежта и спорта. Това подчертава не само ангажираността на държавата към развитието на спортните кадри, но и желанието да се осигури устойчива среда, в която българският волейбол да продължи своя прогрес.

#Българска федерация по волейбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
2
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
3
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
4
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
5
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години
6
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Честит юбилей на Мария Петрова
2
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
5
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
6
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...

Още от: Волейбол

Локомотив Авиа надви ЦСКА в драматично петгеймово дерби
Локомотив Авиа надви ЦСКА в драматично петгеймово дерби
Марица 2022 продължава с победния си поход – 3:0 срещу Славия Марица 2022 продължава с победния си поход – 3:0 срещу Славия
Чете се за: 00:50 мин.
Любо Ганев пред млади спортни журналисти: Вторите в света са първи в сърцата ни Любо Ганев пред млади спортни журналисти: Вторите в света са първи в сърцата ни
Чете се за: 01:25 мин.
Драгоман обърна Дея спорт и влезе в топ 3 на женския волейболен елит Драгоман обърна Дея спорт и влезе в топ 3 на женския волейболен елит
Чете се за: 01:40 мин.
Нефтохимик стартира с победа в европейските клубни турнири Нефтохимик стартира с победа в европейските клубни турнири
Чете се за: 00:52 мин.
Николай Желязков: Справяме се блестящо на фона на ситуацията Николай Желязков: Справяме се блестящо на фона на ситуацията
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026 Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Протест срещу насилието над животни в столицата (СНИМКИ) Протест срещу насилието над животни в столицата (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ