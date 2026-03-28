Български град оглави класация за „скритите съкровища“ на Европа за 2026 г.

Заради автентично преживяване далеч от пренаселените градове

цената нощувките оферти 3330 евро пловдив заради музикални събития лято
В класацията попадат градове, които често остават в сянката на утвърдени туристически магнити като Париж, Рим и Барселона, но според експертите предлагат не по-малко вълнуващи възможности за пътуване.

Тенденцията за 2026 г. ясно показва, че все повече туристи търсят алтернативи на популярните дестинации. Причината е засилващият се свръхтуризъм в градове като Амстердам, Венеция и отново Барселона, където вече се въвеждат ограничения – от лимити за посетители до забрани за строеж на нови хотели.

Според анализа на Time Out, „скритите съкровища“ на Европа печелят популярност именно заради спокойствието, по-ниските цени и възможността за по-близък досег с местната култура.

На първо място в класацията е Пловдив – град, който според Time Out е истинско „скрито съкровище“ за международните туристи.

Очарователният Пловдив е добре познат на българите, но все още не получава заслуженото внимание от европейските и световните пътешественици. Според изданието няма причина вторият по големина град в България да не бъде във фокуса на туристите.

Сред основните му предимства са богатото историческо наследство и разнообразието от забележителности. Старият град впечатлява като „невъзможно красив лабиринт от калдъръмени улици с истории на всеки ъгъл“, а Античният театър на Филипополис се издига величествено над града и предлага впечатляващи гледки.

Кулинарната сцена също е сред акцентите – с богато разнообразие от местни ястия и висококачествени вина, които нареждат Пловдив сред най-интересните гастрономически дестинации в региона.

От Time Out дават и конкретен съвет към пътуващите – да планират посещението си около PHILLGOOD Festival, който се провежда на Гребния канал и през 2026 г. ще предложи впечатляваща програма с имена като The Cure, Gorillaz и Moby.

Класацията потвърждава тенденцията – все повече туристи избират по-малко популярни, но автентични дестинации, които предлагат спокойствие, култура и истинско преживяване, далеч от масовия туризъм.

