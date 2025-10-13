БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Български състезатели със синдром на Даун спечелиха два златни медала на турнир по спортна гимнастика

от БНТ

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Емилиян Костадинов и Пламен Грозданов спечелиха отличията в многобоя.

Български състезатели със синдром на Даун спечелиха два златни медала на турнир по спортна гимнастика
Снимка: БТА
Слушай новината

Българските състезатели със синдром на Даун спечелиха два златни медала в многобоя от турнира "International Friendship" по спортна гимнастика, проведен в норвежката столица Осло.

Във възрастовата група 17-23 години -шампион стана Емилиян Костадинов, който събра -91.700 точки от съчетанията си на земя, успоредка, халки и прескок. Той изпревари представителите на домакините -Йоаким Хиланд и Амунд Шетер. В същата категория Рамонола Сикандер остана само на крачка от подиума, заемайки четвъртото място с резултат 85.100 точки.

При по-големите (27-31 години) златото също е за България. Пламен Грозданов триумфира в многобоя със сбор от 81.900 точки.

Надпреварата в Норвегия бе важна част от подготовката на състезателите от Федерацията по адаптирана физическа активност, с президент Слав Петков, за предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе през 2026 година в София. Форумът ще включва пет спорта - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Посланици на шампионата са двама от най-ярките български спортисти - олимпийският и трикратен световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и най-добрият роден тенисист Григор Димитров.

