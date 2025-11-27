БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Теодора Цанева не успя да преодолее груповата фаза на световното първенство по карате

от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Ивет Горанова е другата българска представителка на турнира.

Теодора Цанева
Снимка: БТА
Теодора Цанева не успя да преодолее груповата фаза в категория до 50 килограма кумите при жените на започналото днес световно първенство по карате в Кайро (Египет).

19-годишната българка, европейска вицешампионка за девойки до 21 години от Белско-Бяла 2025, стартира с успех в пул 1 с 4:0 точки срещу Елиза Франсоа (Ангола), но след това загуби с 0:1 от азиатската вицешампионка Шахмаларани Чандран (Малайзия) и завърши наравно 0:0 в последния си мач срещу двукратната южноамериканска шампионка и бронзова медалистка от предишното световно първенство в Будапеща 2023 Йоргелис Саласар Камачо (Венецуела). Така Цанева завърши трета в групата и не можа да се класира за осминафиналите, като за директните елиминации продължиха първите две – Камачо и Чандран.

Другата българска представителка в надпреварата – олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова, започва по-късно днес в категория до 55 килограма кумите. Горанова е в пул 7 заедно с бронзовата медалистка от първенството на Азия в Ташкент 2025 Алиша Алиша (Индия), с Фабиана Бариентос (Гватемала) и с бронзовата медалистка от шампионата на Океания в Нова Каледония 2025 Бритни Олдридж (Нова Зеландия). Първите две от групата се класират за осминафиналите.

Горанова, сребърна медалистка от Будапеща 2023, се стреми към първо злато от Световно първенство в кариерата си.

