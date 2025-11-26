БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ивет Горанова ще има сериозна конкуренция на световното първенство по карате в Кайро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Шампионката от Игрите в Токио се стреми към първо злато от световно първенство след среброто на предишния шампионат в Будапеща преди две години, както и бронзовите медали от Дубай 2021 и Мадрид 2018.

ивет горанова триумфира турнир сърбия
Снимка: БТА
Слушай новината

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова ще има много сериозна конкуренция на започващото утре световно първенство по карате в Кайро (Египет).

Българката е поставена под номер 3 в схемата на категория до 55 килограма кумите, в която водачка е трикратната европейска шампионка индивидуално и олимпийска вицешампионка Анжелика Терлюга (Украйна). Номер 2 е южноамериканската и панамериканска шампионка Валентина Торо от Чили.

Туркинята Туба Якан, която победи Горанова на финала на Мондиал 2023 в Будапеща, няма да защитава титлата си. В схемата обаче са още настоящата европейска шампионка от Ереван 2024 Мия Бич (Германия), както и сребърната медалистка от надпреварата в арменската столица през май Дженифър Варлинг (Люксембург).

Световната шампионка от Дубай 2021 Ахлам Юсеф (Египет), действащата шампионка от Африканските игри Луиза Абуриш (Алжир), както и световната вицешампионка от Дубай 2021 Тринити Алън (САЩ) също са сред претендентките за отличията в Кайро.

Горанова се стреми към първо злато от световно първенство след среброто на предишния шампионат в Будапеща преди две години, както и бронзовите медали от Дубай 2021 и Мадрид 2018.

България ще бъде представена от две състезателки на първенството в египетската столица, като при кумите до 50 килограма ще участва и 19-годишната Теодора Цанева, която е водачка в световната ранглиста за девойки до 21 години и европейска вицешампионка във възрастовата група от Белско-Бяла 2025.

Общо 384 състезатели от 88 страни ще се включат в отделните категории на надпреварата (по 192 мъже и жени).

#Ивет Горанова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
1
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
2
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
3
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
4
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
5
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
6
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
6
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

Още от: Бойни спортове

Габриела Дончева бе наградена за Спортист на Добрич за октомври
Габриела Дончева бе наградена за Спортист на Добрич за октомври
Николай Христов спечели бронз от Дефлимпикс игрите Николай Христов спечели бронз от Дефлимпикс игрите
Чете се за: 00:37 мин.
България спечели още два бронзови медала на Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун България спечели още два бронзови медала на Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун
Чете се за: 01:52 мин.
Бронз за Александър Джорджев на европейското по таекуондо в Еле Бронз за Александър Джорджев на европейското по таекуондо в Еле
Чете се за: 01:02 мин.
Адриана Бояджиева в предаването "Аз съм" Адриана Бояджиева в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:25 мин.
Мартин Димитров в предаването "Аз съм" Мартин Димитров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Чете се за: 02:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни
Чете се за: 03:07 мин.
По света
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Отиват си хора, докога това безхаберие": Протестиращи...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ