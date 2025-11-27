Българската федерация по гимнастика организира приятелска среща между български и американски състезателки

Българската федерация по гимнастика организира приятелска среща между състезателките от националния отбор и гимнастички от 7-ми регион в Пенсилвания (САЩ), които проведоха едноседмичен тренировъчен лагер в България.

Американският тим пристигна в България в рамките на ежегодната си програма за международни контролни състезания и лагер-сборове, а Българската федерация по гимнастика подготви за гостите програма, включваща тренировки, екскурзии и специалната приятелска надпревара.

В приятелската среща България беше представена от Валерия Хинкова, Мишел Арабаджиева, Виктория Венциславова, Никол Соколова, Ива Димитрова, Биляна Банева, Теодора Боева и Дея Митрева. Най-силно от българките се представи Виктория Венциславова, която оглави индивидуалното класиране. Второто и третото място бяха заети от представителките на гостуващия тим.

По време на престоя си в България американските гимнастички посетиха Пловдив и още редица културни обекти.