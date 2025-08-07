Българските хандбалистки до 17 г. с поражение на европейското в Косово

Българският национален отбор по хандбал за девойки до 17 години завърши на второ място в предварителна група А на европейското първенство в Косово, Дивизия Б. В последния си мач в състезателките на Миглена Христова отстъпиха на Финландия с 29:40 (15:22).

Карина Христова реализира 8 попадения в срещата, с 6 завърши Мартина Тодорова, а по 4 пъти се разписаха Ния Цанкова и Стефани Стойкова.

На полуфиналите България ще се изправи срещу първенеца в другата предварителна група Италия. Мачът е в събота. Другият полуфинал ще противопостави Финландия и Украйна.