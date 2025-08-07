Българските хандбалистки до 17 г. с поражение на европейското в Косово

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема...
Чете се за: 03:45 мин.
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Българките загубиха от Финландия в последния си мач от груповата фаза.

българските хандбалистки поражение европейското косово
Слушай новината

Българският национален отбор по хандбал за девойки до 17 години завърши на второ място в предварителна група А на европейското първенство в Косово, Дивизия Б. В последния си мач в състезателките на Миглена Христова отстъпиха на Финландия с 29:40 (15:22).

Карина Христова реализира 8 попадения в срещата, с 6 завърши Мартина Тодорова, а по 4 пъти се разписаха Ния Цанкова и Стефани Стойкова.

На полуфиналите България ще се изправи срещу първенеца в другата предварителна група Италия. Мачът е в събота. Другият полуфинал ще противопостави Финландия и Украйна.

#Български национален отбор по хандбал за девойки до 17 години

