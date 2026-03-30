Балкан не остави съмнения срещу Левски

Балкан се върна се върна на правия път в НБЛ на бърза ръка. Момчетата на Йован Попович не сломиха Левски с 99:67 в мач от 28-ия кръг. В зала "Триадица" интригата бе факт до известна степен през първото полувреме, но във второто "зелените" не оставиха съмнения в своето превъзходство, удължавайки негативната серия от девет поредни поражения за играчите на Александър Папазов в родния елит.

На линия за "сините" отново бе Марио Боянов, но отсъстваше Димитър Маринчешки.

Така балканци се изкачиха до второто място в подреждането с 20 успеха и 6 поражения. От своя страна столичният отбор заема 11-та позиция с 3 победи и 22 победи. На 6 април (понеделник) Балкан ще приеме Черно море Тича, а два дни по-рано Левски ще бъде домакин на Шумен.

Високата резултатност излезе на преден план на старта, като и двата отбора стреляха добре зад дъгата. Присъствието на Седариан Рейнс и Андон Вачев помогна на домакините да бъдат на ниво, а от другата страна Димитър Димитров, Травис МакКонико и Демонд Робинсън отговаряха. Постепенно гостите наложиха волята си за аванс от 7 точки след 10 минути игра.

Двуцифреният аванс в полза на „зелените“ бе факт в хода на втората част, когато Андрей Иванов и Робинсън често показваха какво могат. Точният мерници на Марио Боянов и Лъчезар Димитров се оказа временно спасение за „сините“, но МакКонико напомни за класата си и балканци се изстреляха на голямата почивка при 49:39.

Тимът от Ботевград постави ударно начало на второто полувреме и за не се забави с натрупването на солидна разлика, изградена от Джамари Блекмън, Димитър Димитров и МакКонико. Гардът на столичния отбор падна и гостите се отскубнаха с 24 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка за интрига не можеше да става дума и единственото интересно бе какъв ще е крайният резултат.

Травис МакКонико поведе Балкан към разгрома с 25 точки, 5 борби, 6 асистенции и 4 успешни шута зад дъгата. Джамари Блекмън (5 завършващи паса) и Константин Тошков отбелязаха по 14 точки, Димитър Димитров добави 13. Демонд Робинсън има 10, 7 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи подавания.

Марио Боянов се завърна за Левски със 17 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад дъгата. Андон Вачев записа 16 и 5 борби, Седариан Рейнс завърши с 11 и 6 овладени под двата ринга топки, Зларин Георгиев навъртя 10 и 7 асистенции.