Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение...
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA...
Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден
Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в...
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Балкан не остави съмнения срещу Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Балканци се върнаха към победите в НБЛ на бърза ръка.

Снимка: НБЛ
Балкан се върна се върна на правия път в НБЛ на бърза ръка. Момчетата на Йован Попович не сломиха Левски с 99:67 в мач от 28-ия кръг. В зала "Триадица" интригата бе факт до известна степен през първото полувреме, но във второто "зелените" не оставиха съмнения в своето превъзходство, удължавайки негативната серия от девет поредни поражения за играчите на Александър Папазов в родния елит.

На линия за "сините" отново бе Марио Боянов, но отсъстваше Димитър Маринчешки.

Така балканци се изкачиха до второто място в подреждането с 20 успеха и 6 поражения. От своя страна столичният отбор заема 11-та позиция с 3 победи и 22 победи. На 6 април (понеделник) Балкан ще приеме Черно море Тича, а два дни по-рано Левски ще бъде домакин на Шумен.

Високата резултатност излезе на преден план на старта, като и двата отбора стреляха добре зад дъгата. Присъствието на Седариан Рейнс и Андон Вачев помогна на домакините да бъдат на ниво, а от другата страна Димитър Димитров, Травис МакКонико и Демонд Робинсън отговаряха. Постепенно гостите наложиха волята си за аванс от 7 точки след 10 минути игра.

Двуцифреният аванс в полза на „зелените“ бе факт в хода на втората част, когато Андрей Иванов и Робинсън често показваха какво могат. Точният мерници на Марио Боянов и Лъчезар Димитров се оказа временно спасение за „сините“, но МакКонико напомни за класата си и балканци се изстреляха на голямата почивка при 49:39.

Тимът от Ботевград постави ударно начало на второто полувреме и за не се забави с натрупването на солидна разлика, изградена от Джамари Блекмън, Димитър Димитров и МакКонико. Гардът на столичния отбор падна и гостите се отскубнаха с 24 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка за интрига не можеше да става дума и единственото интересно бе какъв ще е крайният резултат.

Травис МакКонико поведе Балкан към разгрома с 25 точки, 5 борби, 6 асистенции и 4 успешни шута зад дъгата. Джамари Блекмън (5 завършващи паса) и Константин Тошков отбелязаха по 14 точки, Димитър Димитров добави 13. Демонд Робинсън има 10, 7 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи подавания.

Марио Боянов се завърна за Левски със 17 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад дъгата. Андон Вачев записа 16 и 5 борби, Седариан Рейнс завърши с 11 и 6 овладени под двата ринга топки, Зларин Георгиев навъртя 10 и 7 асистенции.

#НБЛ 2025/2026 #БК Балкан #БК Левски

България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
1
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
2
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически...
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще пристигне днес
3
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще...
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
4
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под...
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас
5
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на годината“
6
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
4
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
5
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
6
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...

Още от: Баскетбол

Академик взе глътка въздух след трилър с две продължения срещу Шумен
Академик взе глътка въздух след трилър с две продължения срещу Шумен
Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър надигра Ню Йорк Никс Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър надигра Ню Йорк Никс
Чете се за: 06:15 мин.
Две баскетболистки на Монтана 2003 с място в Идеалната петица на Финалната четворка в Адриатическата лига Две баскетболистки на Монтана 2003 с място в Идеалната петица на Финалната четворка в Адриатическата лига
Чете се за: 01:17 мин.
Радостина Христова стана MVP на Финалната четворка в Адриатическата лига Радостина Христова стана MVP на Финалната четворка в Адриатическата лига
Чете се за: 01:02 мин.
Рилски наложи волята си над Берое в края Рилски наложи волята си над Берое в края
Чете се за: 03:45 мин.
Монтана 2003 отвори нова страница с трофея в Адриатическата лига Монтана 2003 отвори нова страница с трофея в Адриатическата лига
Чете се за: 04:32 мин.

Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Парламентът ще заседава извънредно на 1 април Парламентът ще заседава извънредно на 1 април
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Обвинения към градския прокурор на София, че е пътувала в една кола с Петьо Петров - Еврото Обвинения към градския прокурор на София, че е пътувала в една кола с Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Със 17 обвинения групата на Станимир Хасърджиев отива на съд
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Заради нарушения на изборните правила: Образувани са 181 досъдебни...
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕК отпуска 7,4 млн. евро от резерва за земеделските стопани в България
Чете се за: 02:17 мин.
По света
