Банско приема решаващ старт от Световната купа по сноуборд

Банско е домакин на втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд при мъжете и жените. Както и в събота, на Бъндеришка поляна днес ще се карат стартовете в дисциплината паралелен гигантски слалом.

Сред участниците са най-добрите български състезатели. При жените ще кара Малена Замфирова, която в събота завърши четвърта. При мъжете България ще бъде представена от Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.

Днешното състезание е особено важно, защото е последният старт, който носи точки за олимпийската ранглиста. Следващата седмица ще бъдат определени по 32-ма състезатели при мъжете и жените, които ще участват на Олимпийски игри Милано–Кортина.

От българите вече сигурни за Игрите са Замфирова, Замфиров, Янков и Кръшняк. Шансове за квота има и Петър Гергьовски, който ще търси силно представяне в неделя.

За Банско това е пето домакинство на старт от Световната купа по сноуборд. Първото беше през 2017 година, когато Радослав Янков постигна първо и второ място. След това имаше стартове през 2018, 2023 и 2025 година.

През миналия сезон победите при мъжете си поделиха Андреас Промегер и Дарио Кавицел. При жените Рамона Терезия Хофмайстер спечели и двата старта, включително този в събота, а нов успех днес може да ѝ донесе четвърта поредна победа в Банско.

Квалификациите започват в 8:45 часа, а финалните серии – в 12:45 часа.

Входът за зрители на Бъндеришка поляна е свободен.