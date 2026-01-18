БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Банско приема решаващ старт от Световната купа по сноуборд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Деца
Запази
Световна купа по сноуборд в Банско
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Банско приема решаващ старт от Световната купа по сноуборд
Банско е домакин на втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд при мъжете и жените. Както и в събота, на Бъндеришка поляна днес ще се карат стартовете в дисциплината паралелен гигантски слалом.

Сред участниците са най-добрите български състезатели. При жените ще кара Малена Замфирова, която в събота завърши четвърта. При мъжете България ще бъде представена от Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.

Днешното състезание е особено важно, защото е последният старт, който носи точки за олимпийската ранглиста. Следващата седмица ще бъдат определени по 32-ма състезатели при мъжете и жените, които ще участват на Олимпийски игри Милано–Кортина.

От българите вече сигурни за Игрите са Замфирова, Замфиров, Янков и Кръшняк. Шансове за квота има и Петър Гергьовски, който ще търси силно представяне в неделя.

За Банско това е пето домакинство на старт от Световната купа по сноуборд. Първото беше през 2017 година, когато Радослав Янков постигна първо и второ място. След това имаше стартове през 2018, 2023 и 2025 година.

През миналия сезон победите при мъжете си поделиха Андреас Промегер и Дарио Кавицел. При жените Рамона Терезия Хофмайстер спечели и двата старта, включително този в събота, а нов успех днес може да ѝ донесе четвърта поредна победа в Банско.

Квалификациите започват в 8:45 часа, а финалните серии – в 12:45 часа.
Входът за зрители на Бъндеришка поляна е свободен.

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
1
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
2
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
3
Застудяването продължава
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
4
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
5
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
6
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Спорт

България отстъпи на Турция и пропусна първия шанс за Евро 2026
България отстъпи на Турция и пропусна първия шанс за Евро 2026
Малена Замфирова в топ 3 на квалификацията в Банско Малена Замфирова в топ 3 на квалификацията в Банско
Чете се за: 01:22 мин.
България е на финал в европейската квалификация по волейбол за девойки под 18 години България е на финал в европейската квалификация по волейбол за девойки под 18 години
Чете се за: 01:22 мин.
Спортът влиза в училище по-цветен, по-модерен и по-забавен от всякога Спортът влиза в училище по-цветен, по-модерен и по-забавен от всякога
Чете се за: 00:42 мин.
Сняг покри Ливиньо за Зимните олимпийски игри Сняг покри Ливиньо за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:25 мин.
Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари "За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Многохилядни протести в Нови Сад
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Чете се за: 15:32 мин.
След новините
Жълт код за ниски температури в цялата страна
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ