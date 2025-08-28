БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин

Чете се за: 01:30 мин.
Героят за Лудогорец си пожела най-добрите отбори в основната фаза на Лига Европа.

Бърнард Текпетей
Снимка: startphoto.bg
Героят за Лудогорец - Бърнард Текпетей бе доволен след класирането на тима в основната фаза за Лига Европа. Българският шампион победи с 4:1 Шкендия (Република Северна Македония) след продължения и с общ резултат 5:3 продължава напред.

„Всичко, което мога да кажа, е, че сме щастливи от това, което направихме, защото ние искаме да играем в Европа. Невинаги може да си горд от това, което правиш на терена. Ние трябва да се представяме еднакво добре, както в Европа, така и в българското първенство", започна футболистът на "орлите".

"За десети път поред сме част от основната фаза на европейските турнири. Това е достатъчен показател за класата ни и това, което представляваме. По този начин представляваме България по възможно най-добрия начин", добави той.

"След контузията изобщо не ми беше лесно. Знаех, че ще бъде трудно. Но бях наясно, че като дойде моят момент, ще се промени всичко. Просто не се предавам. Искам да помагам на отбора. Надявам се да ни се паднат най-добрите отбори, на това се надявам и ще подходим с уважение към всеки един съперник“, заяви Текпетей.

Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
Лудогорец е част от Лига Европа за 9-и път в историята си.
Чете се за: 02:20 мин.
#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец #Бърнард Текпетей

