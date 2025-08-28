Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин

Героят за Лудогорец - Бърнард Текпетей бе доволен след класирането на тима в основната фаза за Лига Европа. Българският шампион победи с 4:1 Шкендия (Република Северна Македония) след продължения и с общ резултат 5:3 продължава напред.

„Всичко, което мога да кажа, е, че сме щастливи от това, което направихме, защото ние искаме да играем в Европа. Невинаги може да си горд от това, което правиш на терена. Ние трябва да се представяме еднакво добре, както в Европа, така и в българското първенство", започна футболистът на "орлите".

"За десети път поред сме част от основната фаза на европейските турнири. Това е достатъчен показател за класата ни и това, което представляваме. По този начин представляваме България по възможно най-добрия начин", добави той.