Барселона е все по-близо до привличането на Карим Адейеми

Барселона е на крачка от още едно сериозно попълнение в атаката си. Според информация на испанското издание Jijantes германският национал Карим Адейеми вече е дал съгласието си да премине на „Камп Ноу“, а сега остава двата клуба да постигнат окончателно споразумение.

Твърди се, че старши треньорът Ханзи Флик лично е разговарял с 24-годишния футболист и му е представил визията си за развитието на отбора, което е изиграло ключова роля за положителния отговор на играча.

Спортният директор Деко вече е отправил официална оферта към Борусия Дортмунд. Договорът на Адейеми изтича през лятото на 2027 година, което поставя германския клуб в позиция да обмисли продажба още сега, вместо да рискува футболистът да напусне като свободен агент година по-късно.

Адейеми може да действа по двата фланга на нападението, като през последните сезони най-често играеше отляво. Германецът се отличава със скорост, дрибъл и умение да завършва атаките, а в четирите си сезона с екипа на Борусия Дортмунд е записал 36 гола в 146 официални мача.

При евентуално привличане на Адейеми конкуренцията в офанзивен план ще стане още по-сериозна. Барселона вече подсили атаката си с Антъни Гордън, а продължава да работи и по трансфер на Хулиан Алварес. Очаква се евентуалната сделка за германеца да повлияе и на бъдещето на младия Руни Бардги, който вероятно ще бъде преотстъпен или продаден.