Барселона направи нова крачка към титлата след успех над Хетафе

Барселона се доближи още повече до шампионската титла в Ла Лига, след като победи Хетафе с 2:0 като гост в среща от 32-ия кръг. Каталунците вече имат 85 точки на върха, с цели 11 повече от втория Реал Мадрид.

Домакините, които бяха в добра форма преди двубоя, остават на шеста позиция с 44 точки, колкото има и Селта Виго.

Първата по-сериозна възможност в мача се откри пред Роберт Левандовски, чийто удар с глава премина над вратата. Дани Олмо също не успя да се възползва от добра ситуация, докато за домакините Мауро Арамбари пропусна да открие резултата.

В края на първата част Фермин Лопес даде аванс на гостите, след като се разписа след подаване на Педри.

През второто полувреме Маркъс Рашфорд, появил се като резерва, реализира второто попадение за Барселона след бърза контраатака и оформи крайния резултат.

В добавеното време Жоао Кансело създаде нова възможност, но Марк Касадо не успя да намери целта.

С успеха Барселона направи още една важна стъпка към спечелването на титлата в Испания.