Арсенал отново на върха след минимален успех над Нюкасъл

Арсенал си върна лидерската позиция във Висшата лига, след като победи с 1:0 Нюкасъл в двубой от 34-ия кръг на първенството.

Единственото попадение в срещата падна още в деветата минута, когато Еберечи Езе се разписа с прецизен удар от границата на наказателното поле след добре разиграно статично положение.

До края на двубоя и двата отбора създадоха достатъчно положения, но така и не стигнаха до нов гол. Най-чистата възможност за изравняване пропуснаха гостите в 79-ата минута, когато Йоан Уиса получи отлично подаване от Ник Волтемаде, но от изгодна позиция стреля над вратата на Давид Рая.

С успеха лондончани събраха 73 точки и излязоха еднолично на първото място в класирането, като имат три точки аванс пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко.

Нюкасъл остава на 14-а позиция с 42 точки и на практика загуби шансове за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.