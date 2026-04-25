Байерн Мюнхен с феноменален обрат от 0:3, Леверкузен също с важен успех в Бундеслигата

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен сътвори зрелищен обрат, за да победи Майнц 05 с 4:3 като гост в двубой от 31-ия кръг на Бундеслигата. Баварците вече имат 82 точки на върха, докато домакините са десети с 34.

Срещата започна шокиращо за гостите, които изоставаха с 0:3 на почивката след попадения на Доминик Кор, Паул Небел и Шералдо Бекер. През втората част обаче тимът на Венсан Компани показа съвсем различно лице.

Никълъс Джаксън даде начало на обрата в 53-ата минута, а Майкъл Олизе върна интригата с втори гол в 73-ата. В рамките на само три минути Джамал Мусиала и Хари Кейн донесоха пълния обрат за 4:3 и 26-ата победа на Байерн от началото на сезона.

В друг ключов мач Байер Леверкузен се наложи с 2:1 като гост на Кьолн. Двата гола за „аспирините“ реализира Патрик Шик - веднъж от дузпа преди почивката и още веднъж в началото на второто полувреме. Лука Валдшмид намали за домакините, но това не бе достатъчно. С успеха Леверкузен се изкачи на пето място с 55 точки.

В битката за оцеляване Хайденхайм победи Санкт Паули с 2:0, но остава на последната позиция. Головете отбелязаха Буду Зивзивадзе и Ерен Динкчъ.

В останалите срещи от кръга Волфсбург и Борусия Мьонхенгладбах не си отбелязаха голове – 0:0, а Аугсбург и Айнтрахт Франкфурт завършиха 1:1.