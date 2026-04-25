Росен Божинов с добър мач, но Пиза затъва към Серия Б след нова загуба

Българският защитник бе сред най-добрите на терена при поражението с 0:1 от Парма

росен божинов добър мач пиза затъва серия нова загуба
Българският защитник Росен Божинов изигра силен двубой, но Пиза допусна ново поражение - този път с 0:1 при гостуването си на Парма в среща от 34-ия кръг на италианското първенство.

Божинов започна като титуляр за първи път от седем мача насам и остана на терена до 80-ата минута, когато бе заменен от бразилеца Лоран. Любопитното е, че до смяната си българинът получаваше най-висока оценка сред играчите на своя тим в статистическите платформи.

Началото на срещата не бе лесно за защитника, който още в третата минута извърши нарушение срещу Матео Пелегрино. След това обаче стабилизира изявите си и до излизането си не допусна сериозни грешки.

Гостите от Пиза показаха зъби преди почивката и създадоха няколко добри възможности, като Филип Стоилкович дори уцели гредата в добавеното време на първата част.

След паузата Парма пое контрола върху топката, но по-опасните положения продължиха да бъдат пред вратата на домакините. Най-чистият шанс пропусна Оскар Хилемарк около четвърт час преди края, когато не успя да реализира почти на празна врата.

Решителният момент в срещата дойде в 82-ата минута, когато резервата Неста Елфеге реализира единственото попадение след асистенция на Оливер Сьоренсен.

С този успех Парма събра 42 точки и се изкачи до 12-ото място, докато Пиза остава на последната 20-а позиция с едва 18 точки. Тимът изостава на 10 точки от спасителната зона само четири кръга преди края, което прави завръщането му в Серия Б почти сигурно.

