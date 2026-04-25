Манчестър Сити обърна Саутхямптън в края и отново е на финал за Купата на Англия

"Гражданите“ стигнаха до четвърти пореден мач за трофея след два гола в заключителните минути на "Уембли“

Манчестър Сити обърна Саутхямптън в края и отново е на финал за Купата на Англия
Манчестър Сити ще играе за четвърта поредна година във финала на Купата на Англия, след като осъществи късен обрат и победи с 2:1 Саутхямптън в полуфинален сблъсък на "Уембли“.

Срещата дълго време не предложи сериозни голови положения, като в първите 75 минути двата отбора действаха предпазливо и рядко застрашаваха вратите.

Неочаквано именно тимът от Чемпиъншип нанесе първия удар. В 77-ата минута Фин Азаз се разписа със зрелищно изпълнение от границата на наказателното поле, давайки аванс на "светците“.

Радостта на Саутхямптън обаче бе кратка. Само шест минути по-късно Жереми Докю възстанови равенството, а натискът на „гражданите“ даде резултат в 87-ата минута, когато Нико Гонсалес реализира победното попадение и оформи крайното 2:1.

Така Манчестър Сити отново намери място във финала на най-стария футболен турнир в света, където ще се изправи срещу победителя от двойката между Челси и Лийдс Юнайтед.

В последните два сезона тимът на Пеп Гуардиола достигаше до финала, но отстъпваше в спора за трофея, което прави предстоящия двубой още по-значим за „гражданите“.

