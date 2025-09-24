БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Барселона не получи разрешение да се върне на „Камп Ноу“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Каталунците ще продължат да домакинстват на Олимпийския стадион.

Барселона - Реал Мадрид
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Барселона не получи разрешение да се върне на стадион „Камп Ноу“ за мача от Ла Лига срещу Реал Сосиедад в неделя. Градският съвет е подчертал проблеми с безопасността и сигурността на обновеното спортно съоръжение.

От Барселона се надяваха да се върнат на „Камп Ноу“ при намален капацитет и 27 000 зрители, но не успяха да получат необходимите разрешителни.

Вместо това клубът ще бъде домакин на мача на Олимпийския стадион в Монтжуик, където игра през сезони 2023/2024 и 2024/2025, като ремонтните дейности на „Камп Ноу“ вече изостават с девет месеца.

Барселона започна домакинската си кампания в Ла Лига на „Естади Йохан Кройф“ в собствения си тренировъчен комплекс, където само 6000 фенове присъстваха на двубоя срещу Валенсия на 14 септември, след като концерт на Пост Малоун остави терена Монтжуик в лошо състояние.

Каталунският гранд обяви по-рано, че мачът от основната фаза на Шампионската лига срещу ПСЖ на 1 октомври също ще се проведе на Олимпийския стадион.

#"Камп Ноу" #ФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Европейски футбол

Гави ще отсъства от терените 4-5 месеца
Гави ще отсъства от терените 4-5 месеца
Вижте как бе посрещнат Усман Дембеле от своите съотборници в кампуса на ПСЖ (ВИДЕО) Вижте как бе посрещнат Усман Дембеле от своите съотборници в кампуса на ПСЖ (ВИДЕО)
Чете се за: 03:55 мин.
Шести пореден успех за Реал Мадрид в Ла Лига Шести пореден успех за Реал Мадрид в Ла Лига
Чете се за: 01:10 мин.
Милан се забавлява срещу Лече и продължава напред за Купата на Италия Милан се забавлява срещу Лече и продължава напред за Купата на Италия
Чете се за: 01:35 мин.
Летни попълнения спасиха кожата на Ливърпул за Карабао Къп Летни попълнения спасиха кожата на Ливърпул за Карабао Къп
Чете се за: 03:15 мин.
Атлетико Билбао и Жирона не се победиха в Ла Лига Атлетико Билбао и Жирона не се победиха в Ла Лига
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите 21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя":...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ