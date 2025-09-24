Барселона не получи разрешение да се върне на „Камп Ноу“

Барселона не получи разрешение да се върне на стадион „Камп Ноу“ за мача от Ла Лига срещу Реал Сосиедад в неделя. Градският съвет е подчертал проблеми с безопасността и сигурността на обновеното спортно съоръжение.

От Барселона се надяваха да се върнат на „Камп Ноу“ при намален капацитет и 27 000 зрители, но не успяха да получат необходимите разрешителни.



Вместо това клубът ще бъде домакин на мача на Олимпийския стадион в Монтжуик, където игра през сезони 2023/2024 и 2024/2025, като ремонтните дейности на „Камп Ноу“ вече изостават с девет месеца.

Барселона започна домакинската си кампания в Ла Лига на „Естади Йохан Кройф“ в собствения си тренировъчен комплекс, където само 6000 фенове присъстваха на двубоя срещу Валенсия на 14 септември, след като концерт на Пост Малоун остави терена Монтжуик в лошо състояние.

Каталунският гранд обяви по-рано, че мачът от основната фаза на Шампионската лига срещу ПСЖ на 1 октомври също ще се проведе на Олимпийския стадион.