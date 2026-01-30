Барселона обяви удължаването на престоя на Фермин Лопес

Барселона обяви продължаване на договора с халфа Фермин Лопес. Новото споразумение е до края на сезон 2030/31. Предишното му споразумение изтичаше през лятото на 2029 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността на 22-годишния испанец на 70 милиона евро.

Продукт на Академиите на Бетис и Барселона, Лопес играе за каталунския първи отбор от 2023 година.

През сезон 2025/26 той е изиграл 26 мача, в които е отбелязал 10 гола и е дал 11 асистенции.