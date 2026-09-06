Барселона разби Валенсия с 5:0 на „Местая“

Барселона постигна категорична победа с 5:0 при гостуването си на Валенсия в мач от четвъртия кръг на испанската Ла Лига.

На „Местая“ Ламин Ямал откри резултата още в шестата минута, а малко след това ВАР не зачете второ негово попадение. Вторият гол за каталунците обаче не закъсня. В 22-рата минута Фермин Лопес удвои преднината след асистенция на новото попълнение Антъни Гордън.

След почивката тимът на Ханзи Флик продължи да бележи безответно. Рафиня и Педри се разписаха, а Ямал оформи крайното 5:0 с втория си гол в срещата.

Това е втори мач в кратък период, в който Барселона отбелязва пет попадения. Каталунците победиха Райо Валекано с 5:2 у дома, а любопитното е, че и първото им гостуване през сезона завърши с 5:0 – срещу Елче.

Флик и компания са лидери в класирането с пълен актив от 12 точки. Барселона има три точки преднина пред втория Реал Мадрид, който в петък допусна грешна стъпка при визитата си на Бетис и загуби с 0:1. Валенсия остава на дъното с едва една спечелена точка.

В следващия си мач „прилепите“ ще гостуват на Севиля. Барселона пък първо приема Фейенорд в Шампионската лига, след което предстои ново гостуване във Валенсия – този път на Леванте в двубой от първенството.