Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Записи от камерите в района на хижа...
Барселона с класически успех над Майорка

Каталунците увеличиха аванса си на върха на класирането на четири точки пред Реал Мадрид.

Барселона - Майорка
Барселона постигна убедителна победа с 3:0 над Майорка в мач от 22-рия кръг на Ла Лига и затвърди лидерската си позиция в първенството.

Роберт Левандовски откри резултата в средата на първото полувреме след асистенция на Дани Олмо. Отново Олмо бе в основата на втория гол, като подаде на Ламин Ямал за 2:0 в 61-ата минута. В края на срещата 18-годишният Марк Бернал оформи крайното 3:0 с първото си попадение за сезона.

С успеха каталунците увеличиха аванса си на върха на класирането на четири точки пред Реал Мадрид, който е с мач по-малко и гостува на Валенсия. Майорка остава на 15-о място с 24 точки.

По-рано през деня двубоят между Райо Валекано и Овиедо бе отложен поради лошо състояние на терена. От Ла Лига обявиха, че решението е взето с оглед „физическата сигурност на играчите“. От Овиедо заявиха, че разбират причините, но изразиха недоволство от късното уведомяване и не изключиха възможността да потърсят правата си по съдебен път.

