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Барселона задържа Андреас Кристенсен до 2028 година

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Спорт
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Каталунците удължиха договора на датския защитник въпреки проблемите му с контузии през последните два сезона

Барселона задържа Андреас Кристенсен до 2028 година
Снимка: БГНЕС
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Барселона официално обяви, че е удължила договора на централния защитник Андреас Кристенсен. Новото споразумение на датския национал ще го задържи на „Камп Ноу“ до лятото на 2028 година.

30-годишният бранител пристигна в каталунския клуб през лятото на 2022 година като свободен агент, след като приключи престоя си в Челси. Оттогава той се утвърди като важна част от защитата на „блаугранас“, въпреки че през последните два сезона често беше преследван от контузии.

До момента Кристенсен има 98 мача с екипа на Барселона, в които е отбелязал пет гола и е направил три асистенции. През последните две кампании обаче датчанинът записа едва 24 участия заради здравословните си проблеми.

Настоящият договор на защитника изтичаше през лятото на 2026 година, но ръководството на клуба е решило да гласува доверие на опитния футболист, удължавайки контракта му с още две години.

С този ход Барселона запазва още една опция в центъра на отбраната, като клубът продължава да изгражда състава си за следващите сезони около комбинация от опитни играчи и млади таланти.

#ПФК Барселона #Андреас Кристенсен

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