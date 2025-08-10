БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболните националки до 16 г. продължават с победите в контролите

Спорт
Трети пореден успех за момичетата на Лилия Георгиева.

Баскетболните националки до 16 г. продължават с победите в контролите
Снимка: БФБ
Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години постигна трети последователен успех в хода на своята подготовка за европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Баскетболистките на Лилия Георгиева сразиха Люксембург с 87:50 в контрола, която се изигра в „Арена Ботевград“.

Срещу името на българския тим личат три победи и три загуби преди началото на шампионата в турския мегаполис. След по-малко от 24 часа двата отбора отново ще се срещнат в Ботевград.

Домакините не срещнаха проблеми още от самото начало и след 10 минути игра дръпнаха с 14 точки. Във втората част българките отново доминираха и на голямата почивка се изстреляха при 49:25. През второто полувреме ситуацията на се промени и българският им само увеличаваше своята разлика.

Деана Станиславова бе над всички за победителките с 18 точки и 6 борби. Габриела Коцева има 11 и 5 откраднати топки.

