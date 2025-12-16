БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Скрити камери в столично училище? Задържан е директор

У нас
камери училищна тоалетна задържан директорът столичното 138 училище
Снимка: илюстративна
Директор на столично училище е задържан от полицията тази вечер.

Разследването е свързано с поставянето скрити камери в сградата на училището, с които вероятно са следени част от учениците, проверени са и тоалетните, научи БНТ от източници, близки до разследването.

По първоначална информация от източници от училището и от полицията - става въпрос за 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“.

Според източници на БНТ сигналът е бил подаден в ГДБОП от бивши служители на училището, които твърдят, че са били притискани и тормозени от директора.

Проверява се дали директорът е имал видеоархив, събиран от видеокамери.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия продължават.

