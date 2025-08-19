баскетболният берое привлече националка

Берое Стара Загора напомни за себе си на трансферния пазар. Действащите вицешампионки в женската А група по баскетбол привлякоха своето трето българско и общо пето ново попълнение. Част от състава на старозаторки ще бъде Валерия Алексиева, обявиха днес по-рано през деня официално от клуба. Българската националка ще носи екипа на „зелено-белите“ от следващия сезон.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Beroe Stara Zagora (@bcberoestarazagora)





В последните две години гардът се подвизаваше в Шяулай, като за това време си извоюва статута на основна фигура в редиците на литовките. Алексиева записа средни показатели от 9.9 точки, 2.1 борби и 2.7 асистенции за 15 мача в местното първенство, докато в Балтийската лига приключи с по 6.4 точки, 1.7 овладени под двата ринга топки и 2.6 асистенции за 16 срещи.

Преди това 24-годишната състезателка носеше екипите на Асеновец 2005, Локомотив Стара Загора, Славия и Монтана 2003, както и на германския АЛБА Берлин. С „белите“ има един бронз в женската А група и в турнира за Купата на България. 173-сантиметровият плеймейкър може да се похвали с още един бронз в турнира за купата на страната, който спечели със старозагорки, докато с тима от Берлин завоюва среброто във втора дивизия на Германия. При престоя си в Монтана стигна до сребърното отличие в родния елит.