БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболният Берое привлече националка

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Пето ново попълнение в редиците на старозагорки.

баскетболният берое привлече националка
Слушай новината

Берое Стара Загора напомни за себе си на трансферния пазар. Действащите вицешампионки в женската А група по баскетбол привлякоха своето трето българско и общо пето ново попълнение. Част от състава на старозаторки ще бъде Валерия Алексиева, обявиха днес по-рано през деня официално от клуба. Българската националка ще носи екипа на „зелено-белите“ от следващия сезон.


В последните две години гардът се подвизаваше в Шяулай, като за това време си извоюва статута на основна фигура в редиците на литовките. Алексиева записа средни показатели от 9.9 точки, 2.1 борби и 2.7 асистенции за 15 мача в местното първенство, докато в Балтийската лига приключи с по 6.4 точки, 1.7 овладени под двата ринга топки и 2.6 асистенции за 16 срещи.

Преди това 24-годишната състезателка носеше екипите на Асеновец 2005, Локомотив Стара Загора, Славия и Монтана 2003, както и на германския АЛБА Берлин. С „белите“ има един бронз в женската А група и в турнира за Купата на България. 173-сантиметровият плеймейкър може да се похвали с още един бронз в турнира за купата на страната, който спечели със старозагорки, докато с тима от Берлин завоюва среброто във втора дивизия на Германия. При престоя си в Монтана стигна до сребърното отличие в родния елит.

#Валерия Алексиева #женска А група по баскетбол за жени 2025/2026 #ЖБК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато мъжът й бил на нощно дежурство
5
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато...
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
6
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Баскетбол

Милен Дудев: Поемам вината за класирането
Милен Дудев: Поемам вината за класирането
Първа чужденка в състава на баскетболния Рилски спортист Първа чужденка в състава на баскетболния Рилски спортист
Чете се за: 01:12 мин.
Ясен е съставът на България за еврошампионата по баскетбол за девойки до 16 г. Ясен е съставът на България за еврошампионата по баскетбол за девойки до 16 г.
Чете се за: 02:10 мин.
Баскетболният отбор на Черно море Тича запазва в състава си своя лидер Николай Стоянов Баскетболният отбор на Черно море Тича запазва в състава си своя лидер Николай Стоянов
Чете се за: 00:57 мин.
20-годишният гард Мирослав Лилов е поредното ново попълнение в редиците на Локомотив Пд 20-годишният гард Мирослав Лилов е поредното ново попълнение в редиците на Локомотив Пд
Чете се за: 01:32 мин.
Баскетболният национал Димитър Димитров се завръща в Балкан Баскетболният национал Димитър Димитров се завръща в Балкан
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ