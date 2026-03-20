Бедард сложи край на черна серия за Чикаго, убедителни победи за Бостън и Тампа в НХЛ

НХЛ предложи поредна нощ, изпълнена с голове, обрати и впечатляващи индивидуални изяви.

Чикаго Блекхоукс прекъсна кошмарна серия срещу Минесота Уайлд, побеждавайки с 2:1. Гол на Конър Бедард се оказа решаващ, а вратарят Спенсър Найт направи 28 спасявания. Чикаго сложи край на серия от 19 мача без успех срещу този съперник, датираща от 2019 година.

Бостън Бруинс разгроми Уинипег Джетс с 6:1, като Дейвид Пастърнак се отчете с гол и асистенция, а петима играчи на домакините записаха по повече от една точка.

Драматичен успех записа Отава Сенатърс, който надделя с 3:2 над Ню Йорк Айлендърс след победен гол на Брейди Ткачук едва 11 секунди преди края.

Детройт Ред Уингс се наложи с 3:1 над Монреал Канейдиънс, като Алекс ДеБринкат блесна с гол и две асистенции.

Кълъмбъс Блу Джакетс запази надеждите си за плейофите след успех с 6:3 над Ню Йорк Рейнджърс. Адам Фантилли реализира два гола, а тимът удължи серията си без загуба на 11 мача.

В другите срещи Нешвил Предаторс победи Сиатъл Кракен с 3:1, Флорида Пантърс разби Едмънтън Ойлърс с 4:0, а Тампа Бей Лайтнинг се наложи с 6:2 над Ванкувър Канъкс, като Никита Кучеров записа гол и две асистенции и продължава битката за голмайсторския приз.

Юта Мамът не остави шанс на Вегас Голдън Найтс след 4:0, а Бъфало Сейбърс разгроми Сан Хосе Шаркс с 5:0 и продължи отличната си серия.

Най-оспорван бе двубоят в Лос Анджелис, където Филаделфия Флайърс победи Лос Анджелис Кингс с 4:3 след изпълнение на дузпи.