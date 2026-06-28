Белгиецът Зизу Бергс завоюва първа титла в кариерата си

Белгиецът Зизу Бергс спечели първа титла в кариерата си. Той триумфира в надпреварата на трева в Ийстбърн, Великобритания, след като победи във финала шестия поставен Юго Умбер от Франция с 3:6, 6:1, 6:4.

Мачът започна в събота, но след само три гейма бе спрян заради дъжд. Така той продължи днес от резултат 2:1 гейма в полза на Умбер. Французинът започна по-добре при рестартирането и взе първия сет с 6:3.

Инерцията обаче бързо премина на страната на Бергс, който поведе с 3:0 гейма в началото на втория сет, а след това с още един пробив го спечели с 6:1.

В решителната трета част на мача Умбер и Бергс вземаха подаванията си до 3:3 гейма. Тогава белгиецът получи два шанса за пробив, след като малко по-рано в сета пропусна други два, но този път се справи и поведе с 4:3 гейма.

До края Бергс нямаше колебания и спечели срещата с 6:4.

Успехът ще му позволи да се изкачи до номер 37 в света. Умбер пък запазва 30-ото си място в ранглистата за началото на "Уимбълдън".