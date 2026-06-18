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Бен Шелтън и Тейлър Фриц постигнаха победи на турнира в Хале

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Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
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Американците се класираха за втория кръг на надпреварата.

Бен Шелтън
Снимка: БТА
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Американците Бен Шелтън и Тейлър Фриц се класираха за втория кръг на турнира по тенис на трева от сериите АТP 500 в Хале (Германия) с награден фонд 2 583 330 евро.

Шелтън, който в неделя завоюва първата си титла от АТP на трева в Щутгарт, подобри резултата си до 5-0 на тази настилка за сезона, след като надделя над Лоренцо Сонего (Италия) със 7:5, 6:3.

„Разбира се, това е различно от всяка трева, на която съм играл, но ми хареса. Мисля, че получаваш много от агресивния тенис тук, от това да излизаш напред, да сервираш и да играеш с волета. Хубаво е да видиш как всичко се отплаща, когато си смел и се възползваш от възможностите си да излезеш на мрежата. Мисля, че играх страхотно с волета“, каза Шелтън, който е в Хале за първи път, след успеха си за 80 минути.

Фриц ще се изправи срещу Фабиан Марожан (Унгария) във втория кръг в Хале, където Франсис Тиафо постигна трета победа за представителите на САЩ. 28-годишният тенисист спечели срещу Шо Шимабукуро (Япония) с 6:4, 7:5, за да стане първият тенисист, осигурил си място на четвъртфиналите.

Бен Шелтън ще се изправи срещу сънародника си Итън Куин за място на четвъртфиналите в Хале. След като вече е спечелил титли в Далас и Мюнхен тази година, 23-годишният Шелтън тази седмица се стреми да стане първият играч, спечелил трофеи на твърда настилка, клей и трева в историята на АТP 500 серията от 2009 година насам.

Фриц, който достигна финала в Щутгарт, преди да загуби от Шелтън, се появи в Хале за първи път от 2019-а и надделя със 7:6(4), 5:7, 6:4 срещу Зизу Бергс (Белгия).

Канадецът Феликс Оже-Алиасим и Даниил Медведев (Русия) също достигнаха до четвъртфиналите. Вторият поставен Оже-Алиасим преодоля пасив от 3:5 в тайбрека на решаващия сет, за да елиминира Лърнър Тиен (САЩ) с 6:7(5), 7:5, 7:6(5). Канадецът, полуфиналист в Хале през 2021 година, ще се изправи срещу Тиафо за място на полуфинала.

Четвъртият поставен Медведев се наложи над представителя на домакините Теранс Атман с 6:4, 6:4 в последния мач за деня, за да достигне четвъртия си четвъртфинал в последните пет издания на турнира в Хале.

Бившият №1 в света ще играе срещу Даниел Алтмайер в следващия кръг, след като фаворитът на домакините се справи с шампиона от 2022 година Хуберт Хуркач (Полша) с 3:6, 6:3, 7:5.

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#Бен Шелтън #Тейлър Фриц

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