Бен Шелтън напусна турнира на клей в Хюстън

Водачът в схемата Бен Шелтън напусна турнира на клей от сериите ATP 250 в Хюстън още на четвъртфиналната фаза. Надпреварата, с награден фонд от 700 хиляди долара, поднесе изненада, след като действащият шампион от 2024 година отстъпи пред аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте.

Световният №83 показа отлична форма и надделя след обрат – 6:7(5), 6:3, 6:4, записвайки престижна победа за два часа и половина. Още преди сблъсъка с Шелтън, Тиранте демонстрира увереност, като загуби общо едва пет гейма в първите си два мача срещу Колтън Смит и Макензи Макдоналд. Срещу фаворита той затвърди силната си игра и постигна едва втора победа в кариерата си над тенисист от топ 10.

След срещата аржентинецът не скри удовлетворението си, подчертавайки, че успехът е резултат от целенасочена работа с екипа му и поетия риск в ключови моменти срещу изключително труден съперник.

От своя страна Шелтън изпита физически проблеми и дори поиска медицинско прекъсване заради болки в горната част на гърба във втория сет. Въпреки усилията си да се върне в мача, американецът не успя да обърне развоя.

Аржентина със сигурност ще има представител във финала, след като Роман Андрес Буручага се справи с третия поставен Лърнър Тиен със 7:5, 6:4.

В друга оспорвана среща шампионът от 2023 година Франсис Тиафо показа характер, спасявайки мачбол по пътя към драматична победа над Алексей Попирин – 3:6, 7:6(5), 7:6(6). Американецът направи впечатляващ обрат в тайбрека на решителния сет и затвърди отличната си ефективност в трисетови двубои през сезона.

Тиафо коментира след успеха, че в подобни мачове освен уменията има и доза шанс, но именно агресивният подход и вярата в собствените сили често накланят везните.

Следващото предизвикателство пред него ще бъде сънародникът му Томи Пол, който се намира в отлична форма. Четвъртият поставен достигна до полуфиналите след убедителен успех над Томас Мартин Ечевери с 6:4, 6:2.