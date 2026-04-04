Бен Шелтън напусна турнира на клей в Хюстън

Водачът в схемата отпадна на четвъртфиналите.

Водачът в схемата Бен Шелтън напусна турнира на клей от сериите ATP 250 в Хюстън още на четвъртфиналната фаза. Надпреварата, с награден фонд от 700 хиляди долара, поднесе изненада, след като действащият шампион от 2024 година отстъпи пред аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте.

Световният №83 показа отлична форма и надделя след обрат – 6:7(5), 6:3, 6:4, записвайки престижна победа за два часа и половина. Още преди сблъсъка с Шелтън, Тиранте демонстрира увереност, като загуби общо едва пет гейма в първите си два мача срещу Колтън Смит и Макензи Макдоналд. Срещу фаворита той затвърди силната си игра и постигна едва втора победа в кариерата си над тенисист от топ 10.

След срещата аржентинецът не скри удовлетворението си, подчертавайки, че успехът е резултат от целенасочена работа с екипа му и поетия риск в ключови моменти срещу изключително труден съперник.

От своя страна Шелтън изпита физически проблеми и дори поиска медицинско прекъсване заради болки в горната част на гърба във втория сет. Въпреки усилията си да се върне в мача, американецът не успя да обърне развоя.

Аржентина със сигурност ще има представител във финала, след като Роман Андрес Буручага се справи с третия поставен Лърнър Тиен със 7:5, 6:4.

В друга оспорвана среща шампионът от 2023 година Франсис Тиафо показа характер, спасявайки мачбол по пътя към драматична победа над Алексей Попирин – 3:6, 7:6(5), 7:6(6). Американецът направи впечатляващ обрат в тайбрека на решителния сет и затвърди отличната си ефективност в трисетови двубои през сезона.

Тиафо коментира след успеха, че в подобни мачове освен уменията има и доза шанс, но именно агресивният подход и вярата в собствените сили често накланят везните.

Следващото предизвикателство пред него ще бъде сънародникът му Томи Пол, който се намира в отлична форма. Четвъртият поставен достигна до полуфиналите след убедителен успех над Томас Мартин Ечевери с 6:4, 6:2.

#тенис турнир в Хюстън 2026 #Бен Шелтън

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си
Томи Пол срещу Роман Буручага във финала на турнира в Хюстън
Яник Синер: Би било страхотно да спечеля титла от Мастърс турнир на клей именно в Монте Карло
Гаел Монфис преди последното си участие в Монте Карло: Ще се опитам да дам най-доброто от себе си
Григор Димитров открива сезона на клей с двубой срещу аржентинец
Анди Мъри иска да работи с някой от младите таланти в тениса
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
