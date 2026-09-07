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Бен Шелтън спря Стефанос Циципас на US Open

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Спорт
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Американецът доминираше над гърка на Откритото първенство на САЩ.

бен шелтън спря стефанос циципас open
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Осмият поставен Бен Шелтън (САЩ) се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете, където ще срещне защитаващият титлата си испанец Карлос Алкарас.

Шелтън се наложи над Стефанос Циципас (Гърция) с 6:2, 6:3, 6:4 за час и 53 минути игра на централния корт „Артър Аш“.

Бен Шелтън доминираше срещу Циципас, който не успя да стигне до пробив в двубоя, а 23-годишният засили надеждите на домакините за първи американски шампион в Големия шлем при мъжете от повече от две десетилетия. Шелтън демонстрира, че има инструментите да затрудни Алкарас, особено в първия сет срещу Циципас, който продължи само 31 минути.

Американски сблъсък на четвъртфиналите си осигуриха 11-ият поставен Франсис Тиафо и Алекс Микелсен.

Тиафо надигра бившия шампион и седми в схемата Даниил Медведев (Русия) със 7:6(1), 6:4, 7:6(6) за два часа и 58 минути.

Медведев пропусна сетбол при 6:5 в тайбрека на третата част, а впоследствие американецът надделя с 8:6 и грабна победата.

„Даниил е толкова добър, побеждавал ме е много пъти“, заяви Франсис Тиафо, цитиран от агенция Reuters и допълни: „Усещам всичко наистина добре. Излизам напред, забавлявам се. Беше невероятно да играя на този корт, енергията беше изключителна.“

В друг мач от четвъртия кръг на турнира от Големия шлем в Ню Йорк 22-годишният Микелсен отстрани 27-ия поставен аржентинец Томас Мартин Ечевери със 7:6(6), 6:4, 6:4 за два часа и 48 минути игра.

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#US Open 2026 #Стефанос Циипас #Бен Шелтън

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