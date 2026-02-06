Бензема се отчете с хеттрик при дебюта си за Ал-Хилал

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карим Бензема отбеляза хеттрик и направи асистенция при дебюта си за лидера в Саудитската професионална лига Ал-Хилал, след като те постигнаха успех над Ал-Ахдуд с 6:0.

38-годишният футболист се присъедини към Ал-Хилал в понеделник, след като според съобщенията е отказал предложение за продължаване на договора си с Ал-Итихад, към който се присъедини със свободен трансфер през 2023 г. след 14 години в Реал Мадрид.

Бившият френски национал направи незабавно впечатление за новия си отбор, като стилно откри резултата с удар с пета, след като бе оставен непокрит в наказателното поле след малко повече от половин час игра.

Бензема удвои резултата с нисък удар от близко разстояние в 60-ата минута, а четири минути по-късно завърши хеттрика си с удар от непосредствена близост.

Французинът комбинира с Малком за четвъртия гол за Ал-Хилал, малко преди да бъде сменен в 71-ата минута.

„Беше важен мач. Така че сме доволни, след като запазваме чиста мрежа и вкарваме. Всички са добри с мен, дават ми всичко, така че „когато съм на терена, давам всичко за тях“, заяви Карим Бензема.

Салем Ал-Даусари, играч на годината на АФК за 2025 г., завърши разгрома с два гола.

#ФК Ал-Хилал #Ал-Хилал #Карим Бензема

