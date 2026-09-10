Бернардо Коуто се завърна към тренировките на ЦСКА 1948 след седем месеца

ЦСКА 1948 получи добра новина преди предстоящото домакинство срещу Дунав Русе. Офанзивният полузащитник Бернардо Коуто се завърна към тренировъчния процес със своите съотборници след седеммесечно отсъствие заради тежка контузия.

Португалецът проведе първото си занимание с отбора след травмата, която получи на 6 февруари при гостуването на Монтана. Тогава Коуто скъса предна кръстна и странична връзка на коляното, което го извади от терените за продължителен период.

След месеци на възстановяване халфът вече направи важна крачка към пълноценното си завръщане, включвайки се отново в тренировките на ЦСКА 1948.

Добри новини за „червените“ има и по отношение на последното попълнение в състава. Емерсон Барбоса проведе първата си тренировка с новите си съотборници.

Бразилският ляв бек наскоро се присъедини към ЦСКА 1948 и вече започна подготовка с отбора преди следващия шампионатен двубой.

Така треньорският щаб получава допълнителни опции преди домакинството срещу Дунав Русе, докато при Коуто предстои постепенно натрупване на натоварвания след дългия период извън игра.







