Бернардо Силва охлади ентусиазма на Барселона, Атлетико и Реал Мадрид дебнат за подписа му

Бъдещето на Бернардо Силва остава една от най-интересните теми на летния трансферен пазар. Португалският национал, който напуска Манчестър Сити след изтичането на договора си, призна, че все още не е решил къде ще продължи кариерата си.

Изказването на 31-годишния полузащитник предизвика сериозен отзвук в Испания, тъй като до този момент се смяташе, че Барселона е фаворит за подписа му.

"Барселона е една от опциите пред мен, но все още не съм взел решение. Ще търся отбор, в който наистина ме искат“, заяви Силва.

Според информация на каталунското радио RAC1 думите на португалеца са били посрещнати с известно разочарование в ръководството на Барселона. От клуба са вярвали, че вече разполагат с принципна договорка с футболиста за двугодишен контракт.

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес също коментира ситуацията около халфа, като подчерта, че той би се вписал отлично в състава на каталунците.

Несигурността около бъдещето на Силва обаче е дала надежди на други испански грандове. Според медиите в Испания и Португалия както Атлетико Мадрид, така и Реал Мадрид продължават внимателно да следят развитието на ситуацията.

От Атлетико определят Бернардо Силва като една от основните си трансферни цели за лятото, а назначаването на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид също увеличава вероятността португалецът да се озове на „Сантиаго Бернабеу“.

Очаква се окончателното решение на полузащитника да бъде взето след края на Световното първенство, когато той ще проведе разговори с всички заинтересовани клубове, преди да избере следващата стъпка в кариерата си.