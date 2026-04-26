Берое отбеляза 110 години история с празник и мач на легендите
Берое отбеляза 110 години история с празник и мач на легендите
Берое отбеляза 110 години история с празник и мач на легендите

Шампионите от 1986-а се събраха отново за юбилея, а "зелено-белите" надделяха с 4:2 в демонстративен двубой

Берое отбеляза 110 години история с празник и мач на легендите
С тържествена програма и демонстративен мач между "Берое - шампиони“ и "Легенди на България“ в Стара Загора бяха отбелязани две значими годишнини – 110 години от създаването на клуба и 40 години от шампионската титла през 1986 година.

Кулминацията на празника бе двубоят на стадион "Берое“, в който се включиха над 50 знакови фигури от българския футбол. Срещата завърши с победа 4:2 за домакините, като за „Берое – шампиони“ се разписаха Мюмюн Кашмер, Мартин Камбуров, Николай Демирев и Дончо Атанасов, а за „Легенди на България“ точни бяха Дончо Дончев и Станислав Ангелов.

На терена се завърнаха голяма част от героите от 1986 година, сред които Валентин Грудев, Васил Драголов, Ивко Ганчев, Илия Илиев и капитанът Теньо Минчев, както и представители на по-новите поколения на клуба. В състава на "Легенди на България“ личаха имената на Емил Костадинов, Златко Янков, Бончо Генчев, Петър Михтарски и още редица бивши национали.

Празникът бе уважен от множество футболни личности, сред които Наско Сираков, Стойчо Младенов, Пламен Марков и Лъчезар Танев, а треньори на символичните отбори бяха Христо Бонев и Георги Василев.

Преди началото на срещата шампионите от 1986 година бяха отличени със златни значки и почетни плакети от Българския футболен съюз и Община Стара Загора. На терена бяха изложени и трофеите на клуба, включително шампионската купа, Купата на България и Суперкупата.

Събитието бе допълнено от музикална програма, а феновете имаха възможност да се срещнат със своите любимци и да си направят снимки с тях.

"Преди 40 години спечелихме титлата с много желание и себераздаване. Бяхме уверени и сбъднахме мечтата си“, заяви капитанът на шампионския тим Теньо Минчев.

"Емоциите са невероятни. Това е спомен, който остава за цял живот“, добави Пламен Липенски, а вратарят Ивко Ганчев подчерта, че пълният стадион е най-голямата награда за всички участници в празника.

