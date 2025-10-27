Берое получи забрана за трансфери от ФИФА

Берое е поредният български клуб, който получи забрана за трансфери. Това става ясно от сайта на ФИФА, който е наказал сурово и Ботев Пловдив.

По-рано днес стана ясно, че пловдивчани също са получили санкция от Международната футболна централа. "Жълто-чените" са наказани за непогасен разход. "Канарчетата" разкриха за каква непогасена сума точно става въпрос.

На този етап липсват подобни подробности за ситуацията с Берое. Публичната информация гласи, че заралии не могат да регистрират нови състезатели в следващите три трансферни периода. Същата санкция е и за пловдивчани.

Ако двата клуба се издължат по загубените дела във ФИФА, то забраната за картотекиране на нови играчи ще им бъде вдигната до няколко дни.