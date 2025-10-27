Ботев Пловдив получи нова забрана за трансфери от ФИФА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Спорт
Причината е непогасен разход, който не е отразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите.

От ръководството на Ботев Пловдив обявиха в официална позиция, че клубът е получил нова забрана за осъществяване на трансфери от Световната футболна централа - ФИФА. Причината е непогасен разход, който не е отразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите.

Клубът е осъден да заплати 180 000 евро и още 60 000 евро лихви и разноски за футболиста Абдулай Траоре, след като при неговия трансфер по време на предишния собственик Антон Зингаревич не са били изплатени дължимите проценти към предходния му клуб.

От управата на "канарчетата" уточниха, че този разход не е предвиден в настоящия бюджет и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица – Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. До зимния трансферен прозорец обаче клубът трябва да погаси тези задължения, за да може да картотекира нови футболисти.

"Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност.

Неслучайно непрекъснато призоваваме феновете да пълнят стадиона – защото всяка стотинка е важна за оцеляването на нашия клуб.

Помнете – преди 27 юни всички заявихме, че ще дадем своя принос за спасението на Ботев.
Днес е моментът да го докажем.

Ботев не принадлежи на един човек.
Ботев е на всички нас.
И само заедно можем да го спасим.

Да защитим нашия клуб – Ботев Пловдив", написаха от клуба.

Както е известно, през тази година на няколко пъти "жълто-черните" получаваха подобни забрани за осъществяване на трансфери от ФИФА, като през август от ръководството трябваше да погасят задължения и по трансфера на Уме Емануел, за да може да картотекират нови играчи.

