Берое се подсили със защитник

Берое Стара Загора подсили своята защита с трети нов играч. Най-новото попълнение в редиците на старозагорци се казва Давид Валверде, обявиха днес официално от клуба. Защитникът идва от КД Андрач.

Десният бек е разтрогнал договора си с този клуб, намиращ се на остров Майорка през декември. 25-годишният футболист е юноша на клуба Майорка, като след това е играл в доста нискоразредни отбори от региона.

Преди това старозагорци взеха нападателя Емир Кухиня и Франсиско Варела, който играе като полузащитник.

„Зелените“ започнаха последни зимната си подготовка, а вече се разделиха с Карлос Алгара, който преминава в Ботев Пловдив. Младият защитник Мартин Георгиев пък се върна в отбора на Пирин Благоевград.