Бетис привлече Фран Гарсия от Реал Мадрид

Бетис официално обяви привличането на левия защитник Фран Гарсия от Реал Мадрид. 26-годишният испанец премина успешно медицинските прегледи и подписа договор за четири сезона с клуба от Севиля.

Според информациите сделката е на стойност около 4 милиона евро, като Реал Мадрид запазва 50 процента от бъдещите трансферни права на футболиста.

Преговорите между двата клуба продължиха няколко седмици. Първоначално „белите“ оценяваха защитника на около 10 милиона евро, но в крайна сметка двете страни постигнаха компромисно споразумение. След привличането на Марк Кукурея Реал търсеше възможност да освободи място на левия фланг на отбраната.

Фран Гарсия пристига в Бетис с амбицията да играе редовно и да се завърне в националния отбор на Испания. Защитникът има опит както с екипите на Реал Мадрид и Райо Валекано, така и с представителния тим на "Ла Роха“, за който записа мачове в квалификациите за Евро 2024.

Новото попълнение ще се присъедини към лагера на Бетис в Германия, където тимът на Мануел Пелегрини провежда първата част от лятната си подготовка преди участието си в Шампионската лига.