Бетис удължи лошото начало на Сосиедад в Ла Лига

Реал Бетис надигра Реал Сосиедад с 3:1 в първа среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига.

Тимът от Севиля събра 9 точки в актива си и се изкачи на 4-ото място във временното класиране преди останалите мачове от кръга. Баските имат едва 2 пункта и заемат 17-ата позиция.

Кучо Ернандес откри резултата в 7-ата минута за домакините, а в 13-ата Брайс Мендес възстанови равенството.

Автогол на Алекс Ремиро в 49-ата минута върна аванса на Бетис, а Пабло Форналс 20 минути по-късно затвърди успеха, отбелязвайки трети гол във вратата на гостите.