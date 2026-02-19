Без български състезатели днес на Игрите в Милано/Кортина

Без българско участие ще премине днешния ден на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Ще бъдат разпределени седем комплекта медали в отборния спринт в ските северна комбинация, във въздушната акробатика на ските свободен стил за мъже, в ски алпинизма за мъже и за жени, в хокея на лед за жени, в бързото пързаляне с кънки на 1500 метра за мъже и във фигурното пързаляне за жени.

В олимпийската програма са включени още мачове от турнирите по кърлинг за мъже и за жени, както и състезания в дисциплината халфайп на ските свободен стил на мъже и за жени.

Програмата на БНТ на 19 февруари (четвъртък):

БНТ 1

9:10 ч. Олимпийско утро – студийна програма

19:00 ч. Днес на Игрите – студийна програма

22:00 ч. Фигурно пързаляне, жени, волна програма - пряко предаване от Милано

БНТ 3

11:00 ч. Северна комбинация, отборен скок – пряко предаване от Предацо

14:55 ч. Северна комбинация, отборен спринт – пряко предаване от Тезеро

