Без български състезатели днес на Игрите в Милано/Кортина

Без българско участие ще премине днешния ден на Олимпийските игри в Милано/Кортина.
Ще бъдат разпределени седем комплекта медали в отборния спринт в ските северна комбинация, във въздушната акробатика на ските свободен стил за мъже, в ски алпинизма за мъже и за жени, в хокея на лед за жени, в бързото пързаляне с кънки на 1500 метра за мъже и във фигурното пързаляне за жени.
В олимпийската програма са включени още мачове от турнирите по кърлинг за мъже и за жени, както и състезания в дисциплината халфайп на ските свободен стил на мъже и за жени.
Програмата на БНТ на 19 февруари (четвъртък):
БНТ 1
9:10 ч. Олимпийско утро – студийна програма
19:00 ч. Днес на Игрите – студийна програма
22:00 ч. Фигурно пързаляне, жени, волна програма - пряко предаване от Милано
БНТ 3
11:00 ч. Северна комбинация, отборен скок – пряко предаване от Предацо
14:55 ч. Северна комбинация, отборен спринт – пряко предаване от Тезеро
19:00 ч. Днес на Игрите – студийна програма
22:00 ч. Фигурно пързаляне, жени, волна програма – пряко предаване от Милано